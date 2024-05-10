Белый дом о наступлении России на Харьковщине: Не ожидаем серьезных прорывов

Соединенные Штаты ожидают, что российские силы продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но не ожидают "серьезных прорывов".

Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Комментируя действия россиян на севере Харьковщины, Кирби сказал, что США ожидали наступления и что российские силы готовилась к нему во время длительной задержки одобрения дополнительной помощи для Украины в Конгрессе.

"Россия, вполне возможно, осуществит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", – добавил представитель Белого дома.

Реклама:

Он спрогнозировал, что российские силы в дальнейшем увеличат интенсивность огня и перебросят дополнительные войска, "пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

"Мы уверены в украинских (силах. – Ред.) и работаем круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак", – заверил Кирби.

Ранее в пятницу стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на севере Харьковской области. Собеседники "Украинской правды" в военных кругах утверждают, что российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.

Пограничные громады области находятся под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов эвакуируют население.