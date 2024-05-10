Замгенсека НАТО: У РФ нет ни намерения, ни возможности напасть на страны Альянса

В НАТО считают, что Россия пока не имеет ни намерения, ни возможности нападать ни на одну из стран Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, которого цитирует Digi24.

По его словам, сейчас Россия "не имеет ни намерения, ни возможности военно атаковать любую страну НАТО, но против нас развязана тотальная гибридная война".

"Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства... Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности. Поэтому я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО", – отметил Джоанэ.

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Напомним, генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер прогнозирует, что Россия может быть готова напасть на страны Североатлантического альянса через пять-восемь лет, когда восстановит пострадавшие от войны в Украине силы.

За последнее время ряд европейских стран НАТО предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что военно-промышленный комплекс РФ уже работает на заполнение складов.