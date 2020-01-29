Санкций не будет: ПАСЕ подтвердила полномочия России, добавив норму по поводу Крыма

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила предложение представителей Украины и стран-партнеров об ограничении полномочий российской делегации.

Об этом он сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

За подтверждение полномочий России в полном объеме проголосовало 96 депутатов, против - 44, еще 7 депутатов воздержались.

Как сообщала "Европейская правда" подготовку проекта доклада поручили одному из самых пророссийских депутатов ассамблеи - представителю группы крайне левых Тени Кокса. Проект доклада оказался предельно лояльным к России – он не упоминал о каких-либо нарушениях со стороны РФ, а взамен утверждал, что Москва показала прогресс, поскольку заплатила деньги в бюджет Совета Европы и освободила пленных моряков.

Большинство правок, представленных украинскими депутатами, в том числе те, что предлагали ограничить полномочия России, были отклонены при рассмотрении.

В то же время, ассамблея согласилась добавить норму, которая подчеркивает, что Крым незаконно аннексирован Россией и напоминает что требования в отношении России, связанные с оккупацией, остаются в силе несмотря на разрешение на возвращение России в ПАСЕ.

Также ассамблея внесла изменения в документ, напомнив об обязательствах РФ выполнить требования предыдущих резолюций, принятых после 2014 года.

Как сообщалось, ранее в ПАСЕ официально разрешили работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма.

Примечательно, что накануне ассамблея приняла жесткое решение о наказании Польше за недемократические действия правительства. Подробнее в статье "Жесткость для Польши, диалог для России: ПАСЕ избрала новую страну для критики".