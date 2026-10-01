Польша продлевает пограничный контроль с Германией и Литвой до марта 2027 года

Правительство Польши одобрило продление пограничных проверок на границах с Литвой и Германией до 30 марта следующего года.

Об этом в четверг сообщило Министерство внутренних дел Польши, пишет "Европейская правда".

Как подчеркнули в ведомстве, продление пограничного контроля будет сдерживать нелегальную миграцию и укрепит безопасность Польши.

Контроль на границах с Германией и Литвой действует с 7 июля 2025 года в ответ на миграционное давление, спровоцированное Беларусью.

За это время польские пограничники проверили более 4,5 миллиона человек и почти 2,3 миллиона транспортных средств.

На границе с Литвой в въезде в Польшу было отказано почти 1,3 тыс. человек. За содействие в незаконном пересечении границы правоохранители задержали более 130 человек.

На границе с Германией в въезде было отказано почти 1,2 тыс. человек.

Польша ввела временный контроль в июле 2025 года, следуя примеру нескольких других правительств ЕС, и в предыдущий раз продлевала его до 1 октября 2026 года.

Ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы более эффективно останавливать нелегальных мигрантов.

Стоит отметить, что Германия также осуществляет пограничный контроль со всеми соседними странами с сентября 2024 года.