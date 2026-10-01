В Молдове взорвался беспилотник с маркировкой "Герань-4"

Вечером 30 сентября в Орхейском районе Молдовы взорвался беспилотник, как полагают, модели "Герань" с реактивным двигателем.

Об этом сообщили Министерство обороны и генеральный инспекторат полиции, цитирует Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По данным властей, беспилотник вошёл в воздушное пространство страны около 20:45. Затем он упал после столкновения с деревьями вблизи села Бранешты в Орхейском районе.

В полицию поступило сообщение о громком звуке, похожем на взрыв.

Незадолго до полуночи полиция сообщила, что обнаруженный беспилотник, по предварительной оценке, имел характеристики, присущие "Герани" с реактивным двигателем.

А 1 октября правоохранители уточнили обстоятельства падения: по их данным, взрыв произошел после столкновения беспилотника с деревьями в лесополосе непосредственно у автомагистрали.

На месте образовался кратер диаметром около 50 сантиметров и глубиной примерно 30 сантиметров. В радиусе до 30 метров обнаружили поврежденные деревья, следы ударной волны и термического воздействия.

Еще две воронки диаметром около 50 и 30 сантиметров нашли примерно в 15 метрах от основного места взрыва, на обочине дороги.

В радиусе около 120 метров правоохранители обнаружили многочисленные обломки беспилотника. Среди них: детали задней части крыльев с маркировкой "Герань-4", электронные модули и части силовой установки, в частности реактивный двигатель с признаками термического повреждения.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Хырбовэц, что в Анений-Нойском районе, и взорвался.

По данным генеральной инспекции полиции, беспилотник взорвался на высоте 40 метров после столкновения с опорой линии связи.

В тот же день ещё один беспилотник пролетел над Молдовой; власти закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны.

А министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что беспилотник был реактивным.