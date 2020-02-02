Посол Украины рассказал, почему соглашение о ЗСТ с Турцией до сих пор не финализировано

Соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией до сих пор не финализировано, потому что "каждая сторона отстаивает свои интересы, и это нормально в таких чувствительных сделках".

Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Понятна продолжительность процесса, поскольку каждая сторона отстаивает свои интересы и это нормально в таких чувствительных сделках. У нас была определенная пауза, связанная с избирательным циклом в Украине, - произошла смена руководителя переговорной группы с нашей стороны", - говорит посол.

Им стал заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка. 20 января в Анкаре состоялся очередной раунд переговоров, и он возглавлял украинскую переговорную группу.

"По результатам нового раунда переговоров могу говорить о сдержанном оптимизме. Продвигаемся вперед с целью финализации этого соглашения - с учетом интересов обеих сторон, находимся в постоянном диалоге", - отметил дипломат.

"За последние три года в нашей экономического взаимодействия мы вышли на мейнстримный тренд роста взаимного товарооборота. На сегодня цифра составляет более 4 млрд долларов и, если сравнивать с позапрошлым годом, в 2019-м мы имели рост более 9%. Это уже устойчивая тенденция, но единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень и другие цифры является отсутствие Соглашения о ЗСТ", - говорит посол.

"Сейчас более 95% положений соглашения согласованы, эксперты работают. Каждая из сторон настроена на то, чтобы соглашение было именно в том формате, который определен", - добавил он.

В 2012 году задачу создания зоны свободной торговли с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.

В июне 2019 года в МИД Украины заявили, что соглашение о ЗСТ с Турцией на "99% готово, остались те детали, которые как раз и влияют на цифры".

Читайте подробнее в статье ЕвроПравды "ЗСТ на обмен: как Украина готовится к экономическим уступкам Турции".