Норвегия обеспокоена планами РФ на Северный морской путь

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде поставила под сомнение как экономическую прибыльность, так и экологические аспекты судоходства через Арктику в Азию, что вызвало реакцию со стороны российских властей.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на NRK.

Имеющаяся часть Северного морского пути (СМП) проходит исключительно в российских территориальных водах, ограничиваясь на западе Архангельском, а на востоке Чукоткой. Суда идут и дальше - в незамерзающие порты Мурманска и Владивостока. Россия неоднократно говорила о планах расширять действующую магистраль, чтобы связать гавани Западной Европы и Азии - путь через СМП почти в два раза короче, чем маршрут через Суэцкий канал. Однако подобное расширение вызывает озабоченность в Норвегии.

"Пока маршрут действует в рамках имеющихся соглашений. Но следует проверить его на соответствие экологическим стандартам, предъявляемым для корабельных маршрутов в Арктике. Насколько я вижу, у СМП есть серьезные проблемы относительно всего – от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на протяжении всей трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы", - сказала министр.

Она также заявила, что Норвегия не рассматривала возможность предоставить порты Шпицбергена для использования их в рамках СМП.

В посольстве РФ в Осло заявили "Известиям", что норвежская сторона сейчас никак не причастна к разработке Северного морского пути, этот вопрос пока остается внутренним делом РФ и не касается королевства.

"Норвегия, насколько можно судить, присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы, но остается при этом сторонним наблюдателем", - заявил старший советник посольства Владимир Исупов.

В посольстве также отметили, что проблематика судоходства на Шпицберген также сейчас остается за рамками СМП, поскольку пока трасса проходит в российских территориальных водах.

Ранее сообщалось, что Москва перебросила комплексы "Бастион" на остров в Арктике, чтобы усилить контроль над Северным морским путем.