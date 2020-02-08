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Масштабное ДТП в Венгрии: погибли двое украинцев, семь – ранены

Суббота, 8 февраля 2020, 16:24

В Венгрии в результате столкновения пяти транспортных средств на трассе M3 в направлении Будапешта погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Karpat Hir.

Авария произошла в пятницу утром на 98 километре трассы в направлении Будапешта в районе города Кал.

Как сообщает портал BPI Autosok, сначала столкнулись два легковых автомобиля, которые остановились на боковой полосе. В результате этого столкновения никто не пострадал.

Позже в эти два авто врезался микроавтобус с украинской регистрацией и вылетел за пределы дороги.

 

В результате один украинец погиб на месте, еще восьмерых доставили в больницу. Впоследствии стало известно, что один из пострадавших скончался.

 

В изуродованные авто на дороге позже врезались еще два транспортных средства.

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Венгрия
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