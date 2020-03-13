Правительство готово резко ограничить импорт сыров из ЕС

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил о готовности к "грубым шагам", чтобы ограничить импорт сыров и вообще молочной продукции из ЕС в связи с негативным влиянием на украинских производителей.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Меня сейчас очень раздражает ситуация с резким ростом импорта сыров и вообще молочной продукции из ЕС в Украину, вплоть до контрабанды... Импорт растет, и это негативно влияет на украинских производителей", - сказал Качка.

По его словам, чтобы это остановить, правительство может пойти на "достаточно грубые шаги". Например, на защитные меры против импорта сыров в Украине.

"Если наши производители обратятся с такой просьбой - это вполне возможно. Импорт вырос почти вдвое за прошедший год, это резким ростом", - отметил Качка.

Впрочем, он признал, что это - негативный сценарий, которого можно избежать при условии большей координации с ЕС.

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