Правительство готово резко ограничить импорт сыров из ЕС
Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил о готовности к "грубым шагам", чтобы ограничить импорт сыров и вообще молочной продукции из ЕС в связи с негативным влиянием на украинских производителей.
Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".
"Меня сейчас очень раздражает ситуация с резким ростом импорта сыров и вообще молочной продукции из ЕС в Украину, вплоть до контрабанды... Импорт растет, и это негативно влияет на украинских производителей", - сказал Качка.
По его словам, чтобы это остановить, правительство может пойти на "достаточно грубые шаги". Например, на защитные меры против импорта сыров в Украине.
"Если наши производители обратятся с такой просьбой - это вполне возможно. Импорт вырос почти вдвое за прошедший год, это резким ростом", - отметил Качка.
Впрочем, он признал, что это - негативный сценарий, которого можно избежать при условии большей координации с ЕС.
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