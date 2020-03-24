Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Италия: 743 погибших за сутки, число больных из-за коронавируса возобновило резкий рост

ЕС на 30 дней ограничил въезд граждан третьих стран, чтобы сдержать коронавирус

ЕС согласовал начало переговоров о вступлении двух стран в Союз

Коронавирус: Польша вводит запрет на свободное передвижение






В ЕС во время пандемии резко выросли продажи нелегальных лекарств

Вторник, 24 марта 2020, 17:18

В странах Евросоюза резко выросли продажи нелегальных лекарств и медицинских средств онлайн в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила в видеообращении президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"По данным агентств Европейского Союза, количество киберпреступлений в ЕС возросло. Количество поддельных лекарств, спреев для дезинфекции и "чудодейственных лекарств", которые продаются онлайн, впечатляет. Мы сотрудничаем с правительствами стран-членов, чтобы противодействовать этому и обезопасить наших граждан", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, чаще всего продают контрафактные хирургические маски.

Читайте также
ЕС на 30 дней ограничил въезд граждан третьих стран, чтобы сдержать коронавирус

Президент Еврокомиссии сообщила, что в рамках глобальной спецоперации с участием Европола за последние несколько недель изъяли 4,4 миллиона единиц медсредств незаконного происхождения, разоблачили 37 организованных преступных групп, 121 человек арестованы.

В рамках спецоперации заблокировали 2500 ссылок на сайты и в соцсетях.

Как сообщалось ранее, ЕС открыл доступ к своим стандартам производства защитных средств от коронавируса.

Также Еврокомиссия опубликовала рекомендации для стран-членов по противодействию пандемии коронавируса и приступила к созданию стратегического резерва медицинского оборудования для стран ЕС

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
powered by lun.ua