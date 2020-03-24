В ЕС во время пандемии резко выросли продажи нелегальных лекарств
В странах Евросоюза резко выросли продажи нелегальных лекарств и медицинских средств онлайн в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила в видеообращении президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"По данным агентств Европейского Союза, количество киберпреступлений в ЕС возросло. Количество поддельных лекарств, спреев для дезинфекции и "чудодейственных лекарств", которые продаются онлайн, впечатляет. Мы сотрудничаем с правительствами стран-членов, чтобы противодействовать этому и обезопасить наших граждан", - отметила фон дер Ляйен.
In times of #coronavirus, cyber crime & number of fake medicines are on the rise. Our fear becomes the business opportunity of criminals. Had a call on this with @Europol's director this AM. With national govs &🇪🇺agencies we'll keep dangerous counterfeit medicine out of your way. pic.twitter.com/5sFVQNa3dz— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 24, 2020
По ее словам, чаще всего продают контрафактные хирургические маски.
Президент Еврокомиссии сообщила, что в рамках глобальной спецоперации с участием Европола за последние несколько недель изъяли 4,4 миллиона единиц медсредств незаконного происхождения, разоблачили 37 организованных преступных групп, 121 человек арестованы.
В рамках спецоперации заблокировали 2500 ссылок на сайты и в соцсетях.
Как сообщалось ранее, ЕС открыл доступ к своим стандартам производства защитных средств от коронавируса.
Также Еврокомиссия опубликовала рекомендации для стран-членов по противодействию пандемии коронавируса и приступила к созданию стратегического резерва медицинского оборудования для стран ЕС