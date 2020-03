В ЕС во время пандемии резко выросли продажи нелегальных лекарств

В странах Евросоюза резко выросли продажи нелегальных лекарств и медицинских средств онлайн в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила в видеообращении президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"По данным агентств Европейского Союза, количество киберпреступлений в ЕС возросло. Количество поддельных лекарств, спреев для дезинфекции и "чудодейственных лекарств", которые продаются онлайн, впечатляет. Мы сотрудничаем с правительствами стран-членов, чтобы противодействовать этому и обезопасить наших граждан", - отметила фон дер Ляйен.

In times of #coronavirus, cyber crime & number of fake medicines are on the rise. Our fear becomes the business opportunity of criminals. Had a call on this with @Europol's director this AM. With national govs &🇪🇺agencies we'll keep dangerous counterfeit medicine out of your way. pic.twitter.com/5sFVQNa3dz