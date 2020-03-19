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Єврокомісія опублікувала рекомендації для країн-членів щодо протидії пандемії

Четвер, 19 березня 2020, 16:59

Єврокомісія опублікувала рекомендації для країн-членів щодо протидії пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні документи оприлюднені на сайті інституції.

Це методичні рекомендації щодо заходів на рівні громад, а також щодо організації тестування випадків підозри на коронавірус.

"Ми маємо діяти спільно, щоб зупинити поширення #COVID19 , захистити одне одного та найбільш вразливі групи населення – осіб поважного віку та наших медичних працівників", - зазначається у коментарі ЄК.

Рекомендації щодо заходів на рівні громад містять наступні пункти:

- коли доречно впроваджувати чи зупиняти заходи для протидії поширенню коронавірусу;  

- якими мають бути заходи соціального дистанціювання;

- заходи щодо запобігання інфікуванню та механізми контролю.

У рекомендаціях щодо стратегії тестування радять здійснювати дослідження підозр на коронавірус за спадаючою пріоритетністю та будувати план дій, орієнтуючись на обсяг наявних ресурсів.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія анонсувала створення стратегічного складу-резерву медичного обладнання rescEU stockpile для допомоги країнам ЄС у боротьбі з коронавірусом.

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Коронавірус Єврокомісія
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