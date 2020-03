Єврокомісія опублікувала рекомендації для країн-членів щодо протидії пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні документи оприлюднені на сайті інституції.

Це методичні рекомендації щодо заходів на рівні громад, а також щодо організації тестування випадків підозри на коронавірус.

"Ми маємо діяти спільно, щоб зупинити поширення #COVID19 , захистити одне одного та найбільш вразливі групи населення – осіб поважного віку та наших медичних працівників", - зазначається у коментарі ЄК.

