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В ЄС під час пандемії різко зріс продаж нелегальних ліків

Вівторок, 24 березня 2020, 17:18

У країнах Євросоюзу різко зріс продаж нелегальних ліків і медичних засобів онлайн у зв’язку із пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила у відеозверненні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"За даними агенцій Європейського Союзу, кількість кіберзлочинів у ЄС зросла. Кількість підроблених ліків, спреїв для дезінфекції та "чудодійних ліків", які продаються онлайн – вражає. Ми співпрацюємо з урядами країн-членів, щоб протидіяти цьому і убезпечити наших громадян", - - зазначила фон дер Ляєн.


За її словами, найчастіше продають контрафактні хірургічні маски.

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Президент Єврокомісії повідомила, що у рамках глобальної спецоперації за участі Європолу за останні кілька тижнів вилучили 4,4 мільйона одиниць медзасобів незаконного походження, викрили 37 організованих злочинних груп, 121 особу заарештували.

У рамках спецоперації заблокували 2500 посилань на сайти та в соцмережах.  

Як повідомлялося раніше, ЄС відкрив доступ до своїх стандартів виробництва захисних засобів від коронавірусу. 

Також Єврокомісія опублікувала рекомендації для країн-членів щодо протидії пандемії коронавірусу та розпочала створення стратегічного резерву медичного обладнання для країн ЄС

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Коронавірус Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн
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