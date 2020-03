В ЄС під час пандемії різко зріс продаж нелегальних ліків

У країнах Євросоюзу різко зріс продаж нелегальних ліків і медичних засобів онлайн у зв’язку із пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила у відеозверненні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"За даними агенцій Європейського Союзу, кількість кіберзлочинів у ЄС зросла. Кількість підроблених ліків, спреїв для дезінфекції та "чудодійних ліків", які продаються онлайн – вражає. Ми співпрацюємо з урядами країн-членів, щоб протидіяти цьому і убезпечити наших громадян", - - зазначила фон дер Ляєн.

In times of #coronavirus, cyber crime & number of fake medicines are on the rise. Our fear becomes the business opportunity of criminals. Had a call on this with @Europol's director this AM. With national govs &🇪🇺agencies we'll keep dangerous counterfeit medicine out of your way. pic.twitter.com/5sFVQNa3dz