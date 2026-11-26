Министерство обороны сообщило британским военным резервистам, что им следует готовиться к мобилизации на войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph.

Впервые со времён Холодной войны около 100 000 резервистов получили письма, в которых им предлагается добровольно принять участие в тренировках и учениях, таких как флагманские учения НАТО Steadfast Defender, которые состоятся следующей весной.

В письмах, направленных во все три вида Вооруженных сил и подписанных их соответствующими руководителями, резервистов также попросили обновить свои контактные данные и предоставить информацию об их текущей работе и навыках.

Министр обороны Уэс Стритинг ранее предупреждал, что Великобритания должна быть готова к войне в течение 1 000 дней и что страна должна "быть готова вместе с союзниками воевать и побеждать".

Как стало известно The Telegraph, правительство стремится обеспечить большую "глубину" устойчивости, поскольку Великобритания более серьезно относится к статье 3 НАТО, которая требует от государств-членов "поддерживать и развивать свой индивидуальный и коллективный потенциал для противостояния вооруженному нападению".

Численность британской армии является самой малой со времён наполеоновских войн, а количество военнослужащих на действительной службе приближается к 73 000.

Министерство обороны сообщило, что письма были отправлены резервистам как "практическая мера по усилению готовности и сдерживания, которая поможет снизить риск конфликта".

Письма были отправлены стратегическим резервистам – тем, кто недавно покинул военную службу и сохраняет обязанность быть призванным в исключительных обстоятельствах, в отличие от тех, кто добровольно зарегистрировался как обычные гражданские лица.

Источник в армии сообщил, что письмо было отправлено с целью совершенствования "данных и информации" о бывших военнослужащих.

"Даже если вы когда-то были танкистом в армии, ваши гражданские навыки сейчас могут быть совсем другими и, на самом деле, более полезными для обороны", – утверждают в армии.

Там добавляют, что хотя никто и не предполагает, что резервистов внезапно мобилизуют, "мы были бы сумасшедшими, если бы не имели базы данных и доступа" к ним.

Как сообщалось, Королевские ВВС Великобритании на ночь убирают свои самолеты в ангары и укрытия, чтобы защитить их от возможных угроз со стороны дронов.

В этом месяце ВВС США отреагировали на"подозрительную активность несанкционированных беспилотников" над авиабазой Королевских ВВС Великобритании "Лейкенгит" в графстве Саффолк.

После инцидента на авиабазе "Фэйрфорд" в сентябре на американских военных объектах в Великобритании усилили меры безопасности.