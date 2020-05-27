Румыния учла ухудшение отношений между РФ и НАТО в новой стратегии нацбезопасности

Президент Румынии представил стратегию национальной безопасности на следующие четыре года. В ней учтены угрозы, связанные с ухудшением отношений между РФ и НАТО, а "краеугольными камнями" определено партнерство с США, ЕС и НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Президент Румынии Клаус Йоханнис представил новую стратегию национальной безопасности на 2020-2024 годы. Стратегию одобрили на заседании Высшего совета национальной обороны сегодня, 27 мая.

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Кроме приоритетов защиты безопасности и прав своих граждан, а также ценностей и богатств страны, подчеркивается необходимость содействовать коллективной безопасности совместно с партнерами из других стран и продвигать идеи демократии и свободы.

В стратегии учтены угрозы, связанные с ухудшением отношений между Россией и НАТО, распространение терроризма, гибридных операций и кибератак.

"В этом контексте очевидно, что стратегическое партнерство с США, странами НАТО и Европейского Союза вновь признаются краеугольными камнями нашей внешней политики и политики безопасности", - отметил Клаус Йоханнис.

"В стратегии мы отводим центральную роль сотрудничеству между государственным и частным сектором, гражданином и обществом, гражданскими и военными, потому что такое партнерство в обществе – это сильное оружие, которое усиливает нашу способность к защите от новых угроз", - добавил президент.

В своем обращении Йоханнис акцентировал на том, что коронавирус в ближайшее время останется вызовом для страны, поскольку он потенциально может возвращаться снова и снова, поэтому государство должно наращивать готовность всех сфер к жизни в условиях такой угрозы и повышать экономическую устойчивость, учитывая эти риски.

Документ теперь должны передать на рассмотрение парламента.

Также на встрече утвердили программу трансформации и развития румынской армии до 2026 года и вопрос участия румынских военных в миссиях и операциях за пределами страны в 2021 году.