Ермак предложил новую идею для толчка переговоров по Донбассу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал об идее усиления переговоров в Минске, на которую пойдет Киев, чтобы сдвинуть переговоры.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал об идее усиления переговоров в Минске, на которую пойдет Киев, чтобы сдвинуть переговоры.

Об этом он заявил в онлайн-выступлении на событии, организованном американским Atlantic Council, сообщает корреспондент Европейской правды, участвующий в дискуссии.

Андрей Ермак, что отвечает в команде президента за переговоры по Донбассу, заявил, что страны-участницы Нормандской четверки соглашаются с необходимостью дать "импульс" переговорам в Минске, чтобы сделать эту работу более эффективной.

"Мы (с представителями других государств четверки – ЕП) сделали общий вывод, что сейчас важно придать новый импульс Минске. И Украина это делает", - пояснил он.

Как известно, одной из таких идей было создание так называемого "Консультативного совета", которая вызвала критику, и в итоге сошла с активной повестки дня. Впрочем, в ОП есть и другие идеи.

"Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представленности ТКГ. То есть наряду с руководителем нашей делегации Кучмой, его заместителем становится вице-премьер (Алексей) Резников, а также мы добавляем в каждую подгруппу по 1 представителю на уровне не ниже замминистра", - рассказал Ермак.

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