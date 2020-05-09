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Словакия впервые за два месяца не зафиксировала новые случаи коронавируса

Суббота, 9 мая 2020, 13:47

Словакия в пятницу не зафиксировала ни одного нового больного с коронавирусом впервые с 10 марта.

Об этом свидетельствуют правительственные данные, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk.

В пятницу в Словакии провели 3 910 тестов и новых инфицированных не обнаружили. Также вчера не было зафиксировано случаев смерти.

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С начала эпидемии в Словакии с населением 5,5 млн жителей было подтверждено 1 455 случаев коронавируса, 26 человек умерли, 919 выздоровели.

Правительство Словакии в среду открыло все магазины за пределами торговых центров, гостиницы, музеи, галереи, церкви и достопримечательности под открытым небом.

Однако школы остаются закрытыми, а международные пассажирские перевозки по-прежнему невозможны.

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