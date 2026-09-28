Польша задействовала военную авиацию из-за дронов РФ на западе Украины

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о задействовании военной авиации в связи с российскими атаками с использованием дронов против Украины.

Об этом говорится в сообщении командования в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Польские военные сообщили, что задействовали авиацию из-за российских атак на запад Украины, осуществляемых с применением средств воздушного нападения.

"В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши через Центр воздушных операций задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности", – говорится в сообщении.

Как отмечается, эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой.

По данным украинских мониторинговых каналов, 28 сентября во второй половине дня российские дроны двигались в направлении КПП "Ягодин".

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик ранее объявил, что оборонное ведомство страны планирует изменить процедуру сбивания объектов, нарушающих воздушное пространство страны.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 25 сентября, польское правительство начало распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места – как на улице, так и в здании – во время угроз с воздуха.

24 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что во время российской атаки на объекты вблизи украинско-польской границы пришлосьпровести эвакуацию двух пунктов пропуска.