Аэропорты Жешува и Люблина прекратили работу из-за нападения РФ на Украину

В Польше приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина на фоне российского нападения, от которого пострадали, в частности, западные регионы Украины.

Об этом говорится в заявлении Польского агентства воздушного сообщения (PANSA), сообщает "Европейская правда".

По данным украинских мониторинговых каналов, 28 сентября во второй половине дня российские дроны двигались в направлении КПП "Ягодин" на границе с Польшей.

После этого стало известно о привлечении польской военной авиации в связи с российскими атаками дронов против Украины.

"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили авиационную деятельность", – говорится в заявлении PANSA.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик ранее объявил, что оборонное ведомство страны планирует изменить процедуру сбивания объектов, нарушающих воздушное пространство страны.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 25 сентября, польское правительство начало распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места – как на улице, так и в здании – во время угроз с воздуха.