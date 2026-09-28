В Великобритании отпустят под залог подозреваемых в инциденте возле базы войск США

Пятеро подозреваемых в связи с инцидентом вблизи авиабазы ВВС Великобритании "Фэйрфорд" будут отпущены под залог во второй половине дня 28 сентября.

Об этом сообщил заместитель комиссара Лоуренс Тейлор, руководитель полиции по борьбе с терроризмом, передает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Он также подтвердил подробности инцидента, в частности то, что мужчины передвигались на трёх автомобилях, которые впоследствии были обысканы "при поддержке военных ресурсов и экспертов-криминалистов".

"Я могу подтвердить, что после тщательных допросов и расследований пятеро задержанных мужчин будут освобождены под полицейский залог сегодня после обеда", – заявил Тейлор журналистам у здания Нью-Скотланд-Ярда.

"Чтобы было совершенно ясно: это не означает, что расследование завершено. На них наложены строгие ограничения в отношении передвижения и контактов с другими лицами. Они, безусловно, остаются под следствием, поскольку мы проверяем многочисленные версии событий", – добавил он.

На месте происшествия по-прежнему задействованы "значительные ресурсы", а территория остается оцепленной, пока продолжается расследование.

"Однако позже сегодня мы сократим масштабы операции и позволим жителям вернуться в свои дома", – добавил Тейлор.

27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фэйрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести значительный ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.

Британская полиция в понедельник допросила пятерых мужчин, задержанных по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, и подготовке к теракту вблизи авиабазы "Фейрфорд", которую США использовали для операций против Ирана.