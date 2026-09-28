Берлин отреагировал на удар России по НАН возле немецкого посольства

МИД Германии решительно осудил российский удар по зданию Национальной академии наук Украины.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Х, передает "Европейская правда".

В МИД Германии обратили внимание, что удар был нанесен в непосредственной близости от немецкого посольства.

"Мы самым решительным образом осуждаем российский удар беспилотниками по Национальной академии наук в самом центре Киева. Россия вновь пренебрегает жизнями гражданских лиц, приводя к гибели и ранениям людей – даже в непосредственной близости от нашего посольства", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российский удар по зданию Национальной академии наук в Киеве и заявила, что "наука стала мишенью для России".

А посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что днем 28 сентября российский дрон попал в здание, расположенное в 200 метрах от офиса Делегации ЕС. Она также подтвердила, что Украине требуется больше средств ПВО и давления на Россию.