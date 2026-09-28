Сибига призвал лишить Россию права голоса в ЮНЕСКО из-за удара по НАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал лишить Россию права голоса и права занимать руководящие должности в ЮНЕСКО из-за удара по зданию Национальной академии наук Украины.

Об этом Сибига написал в своем аккаунте в Х, сообщает "Европейская правда".

Украина нуждается в большей поддержке со стороны партнеров, считает глава украинского МИД. В частности – в большем количестве ракет-перехватчиков, более жестких санкциях и усилении давления на Россию и ее сторонников.

"Мы также призываем ЮНЕСКО – организацию, которая, помимо прочего, посвящена защите науки и научного сообщества, – лишить государство-агрессора права голоса и права быть избранным в любые руководящие или рабочие органы", – отметил Андрей Сибига.

По словам Сибиги, Россия намеренно расширяет границы того, что, по её мнению, мир готов терпеть.

"Среди бела дня Россия нанесла удар по зданию Национальной академии наук Украины в самом центре Киева. К сожалению, поступают сообщения о погибших и раненых в результате этого нападения. Цинизму России нет предела. Научное учреждение, заполненное людьми в разгар рабочего дня, стало очередной мишенью её террора", – заявил министр иностранных дел.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российский удар по зданию Национальной академии наук в Киеве и заявила, что "наука стала мишенью для России".

А посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что днем 28 сентября российский дрон попал в здание, расположенное в 200 метрах от офиса Делегации ЕС. Она также подтвердила, что Украине требуется больше средств ПВО и давления на Россию.