Дрон РФ ударил возле пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей

Российский дрон нанес удар вблизи пункта пропуска "Ягодин", расположенного в Волынской области на границе с Польшей.

Об этом сообщил в эфире TVN 24 представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский, передает "Европейская правда".

Как сказал представитель командования, пока нет данных о том, что было целью российского дрона.

"Недалеко от перехода в Дорогуске снова упал беспилотный летательный аппарат Российской Федерации, снова вблизи Ягодина", – сообщил он.

По данным источников "Украинской правды" в Госпогранслужбе, российский ударный дрон действительно попал вблизи границы, в нескольких сотнях метров от неё. Сам пункт пропуска "Ягодин" при этом не пострадал.

В прошлый раз российский дрон упал рядом с заправкой недалеко от польской границы 17 сентября.

По данным украинских мониторинговых каналов, 28 сентября во второй половине дня российские дроны двигались в направлении КПП "Ягодин" на границе с Польшей.

После этого стало известно о привлечении польской военной авиации в связи с российскими дроновыми атаками против Украины.

Также сообщалось, что аэропорты Жешува и Люблина прекратили работу.