В Румынии от сильных наводнений пострадали более 90 населенных пунктов
Вторник, 23 июня 2020, 15:36
В Румынии в результате сильных наводнений пострадали 90 населенных пунктов в 19 районах страны. Один человек погиб в городе Васлуй.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hotnews.ro.
По данным властей, затоплены сотни домохозяйств, в нескольких населенных пунктах спасателям пришлось эвакуировать жителей, в Васлуе погибла 77-летняя женщина.
Из-за подтопления закрыты несколько дорог общенационального значения в регионах Молдова и Трансильвания.
Заблокировано железнодорожное движение в районе Алба после того, как пять поездов вынуждены были остановиться из-за залитой водой колеи.
Напомним, из-за сильных ливней на западе Сербии резко поднялся уровень воды в реках, в семи муниципалитетах объявлено чрезвычайное положение.
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