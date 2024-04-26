Глава МВД Франции поддержал идею внедрения комендантского часа для несовершеннолетних

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что поддерживает идею о введении комендантского часа для несовершеннолетних.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского министра приводит Le Figaro.

Министр комментировал увеличение количества муниципальных распоряжений о комендантском часе для несовершеннолетних в возрасте до 13 лет.

Дарманен отметил, что поддерживает такой подход для более эффективной борьбы с подростковым насилием.

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По словам главы МВД Франции, "это ненормально, когда дети, подростки и несовершеннолетние находятся на улице в полночь".

"Несовершеннолетние должны быть дома, со своими родителями... Они должны быть дома, они должны спать, они должны идти в школу на следующий день", – сказал Дарманен.

В последнее время во Франции зафиксировали ряд инцидентов с участием подростков. После этого французские муниципалитеты, в частности, Пуэнт-а-Питр, Безье и Ницца, объявили о введении комендантского часа для несовершеннолетних.

Дарманен объявил о своей поддержке "мэров, которые имеют право издавать приказы, фактически, как государство, чтобы не допустить пребывания этих несовершеннолетних на улице, особенно тех, кому не исполнилось 13 лет".

Недавно во Франции арестовали 16-летнего подростка, который мог готовить теракт во время летних Олимпийских игр в Париже.

А в начале марта бельгийская полиция арестовала четырех подростков после того, как они якобы обменивались сообщениями о подготовке джихадистского теракта.