Каталония обещает ужесточить ограничения, если ситуация с коронавирусом не улучшится

Испанская Каталония может принять более строгие меры по ограничению распространения коронавирус, если ситуация не улучшится в ближайшие 10 дней.

Об этом заявил в понедельник региональный лидер Ким Торра, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Торра предупредил, что во многих частях Каталонии статистика напоминает ситуацию до того, как Испания объявила национальный карантин в марте.

Он добавил, что цель его администрации заключается в том, чтобы избежать принятия столь же суровых мер, как те, что действовали ранее..

Каталонская власть 17 июля посоветовала примерно четырем миллионам людей оставаться дома и выезжать только для важных поездок, запретили собрания более десяти человек и ограничила заполняемость баров и ресторанов, поскольку количество больных в регионе растет быстрее, чем в другой части страны.

Напомним, 26 июля МИД Испании заверил, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем.

Как сообщалось, Британия ввела 14-дневный карантин для тех, кто прибывает из Испании.

Такое решение было принято в субботу после нового всплеска заражения коронавирусом в Испании, когда в пятницу было зарегистрировано более 900 новых случаев инфицирования.