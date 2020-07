В США 55 000 новых больных за сутки: глобальный антирекорд пандемии коронавируса

Соединенные Штаты сообщили о более чем 55 000 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, что является новым ежедневным глобальным рекордом пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ежедневные данные по США в конце четверга составили 55 274 случаев, превысив предыдущий однодневный рекорд в 54 771 случаев, установленный Бразилией 19 июня.

Число случаев коронавируса растет в 37 из 50 штатов США, включая Флориду, подтвердившую более 10 000 новых случаев в четверг.

В Калифорнии, другом эпицентре, положительные результаты выросли на 37%, а количество госпитализаций выросло на 56% за последние две недели.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на последние данные, заявив, что рост новых случаев связан с большим количеством тестов.

"Количество случаев коронавируса растет, поскольку наше тестирование настолько массовое и настолько хорошее, гораздо больше и лучше, чем в любой другой стране. Это отличная новость, но еще лучше новостью является то, что смерти и уровень смертности снижаются", - написал он в Twitter.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster!