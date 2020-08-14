Литва предлагает создать фонд ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус призвал к введению персональных санкций в отношении Беларуси и созданию в ЕС фонда поддержки жертв репрессий.

С таким предложением он выступил во время экстренной видеоконференции глав МИД ЕС в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"На сегодняшнем заседании Совета иностранных дел я призвал к специальной сессии Совета ООН по правам человека по Беларуси, индивидуальным санкциям за применение чрезмерной силы и фальсификацию выборов, а также к созданию фонда ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси", - рассказал Линкявичус в Twitter.

At today‘s #FAC, I called for special UN #HRC session on #Belarus, individual sanctions for use of excessive force and frauded elections and to establish a #EU fund for the support of the victims of repressions in Belarus. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 14, 2020

Министры иностранных дел Евросоюза проводят в пятницу внеочередную видеоконференцию, и Беларусь является одной из тем на повестке дня.

Глава МИД Австрии ранее заявил, что на видеоконференции не планируют обсуждать введение санкций против Беларуси, но ограничения не исключены, если белорусская власть не прислушается к требованиям ЕС.