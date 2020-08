Литва предлагает создать фонд ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус призвал к введению персональных санкций в отношении Беларуси и созданию в ЕС фонда поддержки жертв репрессий.

С таким предложением он выступил во время экстренной видеоконференции глав МИД ЕС в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"На сегодняшнем заседании Совета иностранных дел я призвал к специальной сессии Совета ООН по правам человека по Беларуси, индивидуальным санкциям за применение чрезмерной силы и фальсификацию выборов, а также к созданию фонда ЕС для поддержки жертв репрессий в Беларуси", - рассказал Линкявичус в Twitter.

At today‘s #FAC, I called for special UN #HRC session on #Belarus, individual sanctions for use of excessive force and frauded elections and to establish a #EU fund for the support of the victims of repressions in Belarus.