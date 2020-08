Посольства Британии и Швейцарии призвали расследовать насилие на Марше равенства в Одессе

Посол Великобритании в Украине и посольство Швейцарии осудили насилие на одесском Марше равенства в воскресенье и призвали украинские власти провести надлежащее расследование нападения как преступления на почве ненависти.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления европейские дипломаты в понедельник опубликовали в своих официальных Twitter-каналам.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что "потрясена нападением" на Марш равенства в Одессе.

"Насилие против участников демонстрации было преступлением на почве ненависти", - отметила дипломат.

Симмонс призывает полицию расследовать это именно как преступление, совершенное на почве ненависти.

Appalled by the attack on the Odesa Equality March yesterday. Democracy is founded on respect for human rights. The #violence against marchers was a hate crime and I call on police to investigate it as a hate crime #Ukraine