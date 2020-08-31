Посольства Британии и Швейцарии призвали расследовать насилие на Марше равенства в Одессе

Посол Великобритании в Украине и посольство Швейцарии осудили насилие на одесском Марше равенства в воскресенье и призвали украинские власти провести надлежащее расследование нападения как преступления на почве ненависти.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления европейские дипломаты в понедельник опубликовали в своих официальных Twitter-каналам.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что "потрясена нападением" на Марш равенства в Одессе.

"Насилие против участников демонстрации было преступлением на почве ненависти", - отметила дипломат.

Симмонс призывает полицию расследовать это именно как преступление, совершенное на почве ненависти.

Appalled by the attack on the Odesa Equality March yesterday. Democracy is founded on respect for human rights. The #violence against marchers was a hate crime and I call on police to investigate it as a hate crime #Ukraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) August 31, 2020

Посольство Швейцарии в Украине также обратилось к полиции с призывом провести надлежащее расследование нападения.

"Осуждая насилие во время Одесса-Прайда 30 августа, Швейцария призывает Украину обеспечить равные права для всех и провести надлежащее расследование заявлений о преступлениях на почве ненависти и актов насилия по отношению к ЛГБТКИ-сообщества", - говорится в заявлении посольства.

Condemning the violence during the #OdesaPride2020 march on 30 August, Switzerland 🇨🇭calls on #Ukraine to ensure equal rights for all and conduct a proper investigation into allegations of hate crime and violence against #LGBTIQ community @NPU_GOV_UA #StandUp4HumanRights — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) August 31, 2020

30 августа в Одессе состоялся Марша равенства, куда пришли его противники - представители организации "Традиция и порядок". Они начали нецензурно оскорблять присутствующих, в результате чего между двумя группами возникла драка.

Кто-то применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, охранявших ЛГБТ-марш.

В Приморский отдел полиции с Думской площади доставили 16 нарушителей общественного порядка. Пострадали двое полицейских.

По словам полиции, в отношении нарушителей будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.