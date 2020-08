Посольства Британії і Швейцарії закликали розслідувати насильство на Марші рівності в Одесі

Посол Великої Британії в Україні та посольство Швейцарії засудили насильство на одеському Марші рівності у неділю та закликали українську владу провести належне розслідування нападу як злочину на ґрунті ненависті.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви європейські дипломати у понеділок опублікували у своїх офіційних Twitter-каналах.

Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила, що "вражена нападом" на Марш рівності в Одесі.

"Насильство проти учасників демонстрації було злочином на ґрунті ненависті", - зазначила дипломат.

Сіммонс закликає поліцію розслідувати напад саме як злочин, скоєний на ґрунті ненависті.

