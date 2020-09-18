Германия запретит ряд одноразовых пластиковых изделий к середине 2021 года

Нижняя палата парламента Германии в четверг одобрила закон, предусматривающий остановку продажи одноразовых пластиковых изделий, таких как соломинки, столовые приборы и ватные палочки, до июля 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Таким образом Германия реализует взятые на себя европейские обязательства после того, как в прошлом году ЕС согласился ввести новые жесткие ограничения на некоторые пластиковые изделия.

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Законодательство ЕС запрещает использование около десятка одноразовых пластиковых изделий, имеющих экологически чистые альтернативы, включая мешалки для напитков, палочки для еды и тарелки.

По данным Еврокомиссии, продукты, подпадающие под запрет, составляют 70% отходов, что выливаются в океаны, создавая угрозу для дикой природы и рыбного хозяйства.

Общеевропейское законодательство уже побудило гиганта быстрого питания McDonald's ускорить шаги по ограничению использования пластика в своих европейских ресторанах. Например, путем отказа от пластиковых крышек в мороженом McFlurry.

Впрочем, экологическая группа Greenpeace в четверг раскритиковала новое законодательство Германии за то, что оно охватывает только определенный список одноразовых пластиковых изделий вместо оптового запрета на все такие продукты.