Венгрия отложит запрет одноразового пластика до июля 2021 года, что на полгода позже, чем предусматривает законодательство ЕС.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today, об этом объявил председатель Офиса премьер-министра Гергей Гуйяш.

Гуйяш на брифинге объявил, что Венгрия на полгода отсрочит запрет одноразового пластика - до июля 2021 года. По его словам, из-за сложной экономической ситуации запрет нужно вводить "тем способом, который не поставит под угрозу рабочие места".

Новую дату определили после переговоров с министром по вопросам инноваций и технологий, депутатами и основными стейкхолдерами из этой сферы.

Он добавил, что правительство планирует выделить бизнесу около 29 млн евро для того, чтобы помочь изменить технологические процессы.

13 мая министерство инноваций и технологии подало законопроект о запрете одноразовых пластиковых пакетов в соответствии с законодательством ЕС с 1 января 2021 года.

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Однако вчера заместитель премьера Жолт Шемьен отозвал проект, вместо того, чтобы передать его на рассмотрение парламента.

На прошлой неделе Гуйяш заявлял, что это законодательство является "принуждением со стороны ЕС", однако "в любом случае, на это есть основания с точки зрения охраны окружающей среды, поэтому правительство может поддержать это решение".

Напомним, в марте 2019 года Европарламент одобрил закон, предусматривающий постепенный запрет одноразовых пластиковых изделий.

С 2021 года должны запретить пластиковые столовые приборы одноразового использования (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, пластиковые соломинки для напитков, ватные палочки, пищевые контейнеры и чашки из пенополистирола.