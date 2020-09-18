Німеччина заборонить низку одноразових пластикових виробів до середини 2021 року

Нижня палата парламенту Німеччини в четвер схвалила закон, що передбачає зупинку продажу одноразових пластикових виробів, таких як соломинки, столові прилади і ватні палички, до липня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Таким чином Німеччина реалізує взяті на себе європейські зобов'язання після того, як в минулому році ЄС погодився ввести нові жорсткі обмеження на деякі пластикові вироби.

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Законодавство ЄС забороняє використання близько десятка одноразових пластикових виробів, які мають екологічно чисті альтернативи, включаючи мішалки для напоїв, палички для їжі і тарілки.

За даними Єврокомісії, продукти, що підпадають під заборону, становлять 70% відходів, що виливаються в океани, створюючи загрозу для дикої природи та рибного господарства.

Загальноєвропейське законодавство вже спонукало гіганта швидкого харчування McDonald's пришвидшити кроки з обмеження використання пластику у своїх європейських ресторанах. Наприклад, шляхом відмови від пластикових кришок у морозиві McFlurry.

Втім, екологічна група Greenpeace у четвер розкритикувала нове законодавство Німеччини за те, що воно охоплює тільки певний список одноразових пластиків виробів замість оптової заборони на всі такі продукти.