ЄС готовий піти на санкції проти Туреччини за відсутності прогресу з її боку

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі в Берліні домовилися, "за відсутності прогресу з Туреччиною", розробити список подальших санкцій проти цієї країни у зв'язку з її недавньою діяльністю в Східному Середземномор'ї.

Про це заявив у п'ятницю глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

"Ми чітко і рішуче відстоюємо інтереси Європейського Союзу, солідарні з Грецією і Кіпром. Туреччина повинна утриматися від односторонніх дій. Це основний елемент, що дозволяє просувати діалог", - сказав Боррель.

Він наголосив, що в ЄС зростає розчарування поведінкою Туреччини.

Боррель сказав, що Рада ЄС готова додати у чорний список імена осіб, рекомендованих Кіпром для застосування санкцій у зв'язку з тим, що він назвав "незаконним бурінням" Туреччини в Східному Середземномор'ї, "з метою його швидкого схвалення".

"Ми також домовилися, що за відсутності прогресу з Туреччиною ми могли б розробити список подальших обмежувальних заходів, які могли б бути обговорені Європейською радою 24 вересня", - заявив він.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, який в останні тижні намагається стати посередником у пом’якшенні напруги між Грецією і Туреччиною, також заявив, що додаткові санкції необхідно обговорити на європейському саміті у вересні.

Нагадаємо, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією.

Греція вважає, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати дослідження, входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

З цього приводу Греція оголосила, що приводить армію у підвищену бойову готовність та анонсувала військові навчання із залученням флоту та авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів.

Греція неодноразово закликала ЄС запровадити санкції проти Туреччини.