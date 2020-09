Послы ЕС дали "зеленый свет" продлению индивидуальных санкций против РФ - СМИ

Послы ЕС в среду решили продлить санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС дали зеленый свет шестимесячному продлению санкций для 175 человек и 44 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Вскоре этот список пополнят около 15 имен и компаний из-за строительства Керченского моста", - написал Джозвяк.

EU ambs have given the green light to the 6 months roll-over sanctions on 175 ppl & 44 entities deemed to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. soon around 15 ppl & a handful of entities will be added to this list for the construction of the #Kerchbridge #Russia