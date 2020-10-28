Лондонский "Хитроу" впервые потерял звание самого загруженного аэропорта Европы

Лондонский аэропорт "Хитроу" впервые потерял лидерство в списке самых загруженных аэропортов Европы, уступив первое место парижском аэропорту имени Шарля де Голля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

За первые девять месяцев 2020 парижский аэропорт принял 19,27 миллиона пассажиров, опередив "Хитроу", который принял 18,97 миллиона пассажиров.

Согласно данным, предоставленным лондонским аэропортом, "Схипхол" в Амстердаме принял 17,6 миллиона пассажиров, а Франкфурт - 16,16 миллиона.

Убытки главного аэропорта Британии за первые девять месяцев выросли до 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. "Хитроу" резко критиковал правительство за "медленный прогресс" по сравнению с его конкурентами в проведении тестирования на коронавирус для пассажиров.

На прошлой неделе "Хитроу" открыл первый центр экспресс-тестирования для пассажиров, путешествующих из Лондона в Гонконг, но отсутствие надежных центров тестирования для пассажиров, направляющихся в другие пункты назначения или прибывающих из них, означает, что многие из них подлежат самоизоляции по прибытии в Британию.

Прибыль Хитроу в третьем квартале года упал на 72% по сравнению с 2019 годом до 239 000 000 фунтов стерлингов, а вторая волна пандемии коронавируса еще больше снизила прогнозы аэропорта по количеству пассажиров.

Ожидается, что в 2020 году будет 22,6 миллиона пассажиров, а в 2021 году - 37,1 миллиона, что гораздо меньше 81 миллионов пассажиров в 2019 году.