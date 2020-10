"Не бойтесь коронавируса": Трампа выписали из больницы

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул военный госпиталь Уолтера Рида, где он находился последние несколько дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Я покину замечательный медицинский центр Уолтера Рида сегодня в 18:30. Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь Covid. Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни. При администрации Трампа мы разработали действительно отличное лекарство и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", - написал Трамп.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!