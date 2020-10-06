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"Не бійтеся коронавірусу": Трампа виписали з лікарні

Вівторок, 6 жовтня 2020, 07:31

Президент США Дональд Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив військовий госпіталь Волтера Ріда, де він перебував останні кілька днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Я залишу чудовий медичний центр Волтера Ріда сьогодні о 18:30. Почуваю себе дійсно добре! Не бійтеся Covid. Не дозволяйте йому домінувати в вашому житті. При адміністрації Трампа ми розробили дійсно відмінні ліки і знання. Я відчуваю себе краще, ніж 20 років тому!", - написав Трамп.

Дозвіл залишити лікарню президент отримав від своїх лікарів. Вже у понеділок ввечері (за Вашингтоном) Трамп прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації.

Пізніше він опублікував відео, де закликав не боятись коронавірусу, заявивши що багато вивчив інформації про нього.

Раніше повідомлялося, що у прессекретаря Білого дому Кейлі Макінені в понеділок підтвердили коронавірус

Окрім Трампа, на цей час вірус підтвердили також у його дружини Меланії, керівника передвиборчої кампанії Білла Степієна, кількох сенаторів та низки інших людей з близького кола американського президента.

У дочки Іванки Трамп, керівника апарату Білого дому Медоуза та віцепрезидента Майка Пенса тест виявився негативним. 

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