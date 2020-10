"Не бійтеся коронавірусу": Трампа виписали з лікарні

Президент США Дональд Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив військовий госпіталь Волтера Ріда, де він перебував останні кілька днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Я залишу чудовий медичний центр Волтера Ріда сьогодні о 18:30. Почуваю себе дійсно добре! Не бійтеся Covid. Не дозволяйте йому домінувати в вашому житті. При адміністрації Трампа ми розробили дійсно відмінні ліки і знання. Я відчуваю себе краще, ніж 20 років тому!", - написав Трамп.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!