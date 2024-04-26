AP: Украина отвела танки Abrams от фронта из-за уязвимости к дронам

Украина была вынуждена отвести предоставленные Соединенными Штатами боевые танки M1A1 Abrams ввиду того, что российские беспилотники их сравнительно легко обнаруживают и атакуют.

Об этом агентству АР сообщили двое американских чиновников, пишет "Европейская правда".

С осени 2023 года, когда первые Abrams прибыли в Украину, массовое использование Россией разведывательных дронов и дронов-камикадзе усложнило для Украины защиту танков. Пять машин были потеряны в результате атак России, сообщили АР собеседники.

Как пояснил представитель оборонного ведомства США, использование беспилотников на поле боя в Украине означает, что "нет открытой местности, по которой можно просто проехать без страха быть обнаруженным".

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Собеседники АР также отметили, что украинские силы очень ограниченно применяли полученные от США танки, не прибегая к общевойсковому бою.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди рассказал АР, что сейчас танки Abrams отведены от линии фронта, и США совместно с Украиной будут работать над новой тактикой их использования.

Напомним, США в целом передали Украине 31 танк M1A1 Abrams, учения на них проходили в Германии в течение прошлого лета. Первые из них прибыли в Украину в сентябре 2023 года.

Ранее в США заявили, что первое оборудование в рамках объявленного недавно пакета военной помощи на $1 млрд будет доставлено в Украину в течение нескольких дней.