AP: Украина отвела танки Abrams от фронта из-за уязвимости к дронам
Украина была вынуждена отвести предоставленные Соединенными Штатами боевые танки M1A1 Abrams ввиду того, что российские беспилотники их сравнительно легко обнаруживают и атакуют.
Об этом агентству АР сообщили двое американских чиновников, пишет "Европейская правда".
С осени 2023 года, когда первые Abrams прибыли в Украину, массовое использование Россией разведывательных дронов и дронов-камикадзе усложнило для Украины защиту танков. Пять машин были потеряны в результате атак России, сообщили АР собеседники.
Как пояснил представитель оборонного ведомства США, использование беспилотников на поле боя в Украине означает, что "нет открытой местности, по которой можно просто проехать без страха быть обнаруженным".
Собеседники АР также отметили, что украинские силы очень ограниченно применяли полученные от США танки, не прибегая к общевойсковому бою.
Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди рассказал АР, что сейчас танки Abrams отведены от линии фронта, и США совместно с Украиной будут работать над новой тактикой их использования.
Напомним, США в целом передали Украине 31 танк M1A1 Abrams, учения на них проходили в Германии в течение прошлого лета. Первые из них прибыли в Украину в сентябре 2023 года.
Ранее в США заявили, что первое оборудование в рамках объявленного недавно пакета военной помощи на $1 млрд будет доставлено в Украину в течение нескольких дней.