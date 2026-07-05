Голос Европы на переговорах и ПВО: Зеленский рассказал о разговоре с Макроном

Президент Владимир Зеленский рассказал в воскресенье о новом телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства сообщил в социальной сети Х.

По словам Зеленского, Макрон четко знает все детали текущих дипломатических перспектив.

"И важно, чтобы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на Россию, в приближении мира мы делали максимально подготовленно и скоординированно с ключевыми партнерами. Наша позиция – Европа должна быть вовлечена в дипломатический процесс, и голос Европы должен иметь значение", – отметил президент.

Он проинформировал Макрона о ситуации на поле боя и о ключевых угрозах.

"Россия делает все, чтобы продолжить ракетные и дронные удары по территории Украины, по нашим городам и селам. Обсудили возможности нашего противодействия, нашей защиты жизни и потребность в дополнительной ПВО. Очень надеемся на поддержку Франции и решительные меры", – добавил Зеленский.

Напомним, во время саммита ЕС в Брюсселе 18–19 июня председатель Евросовета объяснял лидерам, зачем он попытался установить неформальные контакты с Кремлем.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что попытки Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Россией были неправильными.

Также "ЕвроПравда" выяснила, что большую часть времени, отведенного на обсуждение Украины на саммите ЕС, заняла дискуссия о контактах между Брюсселем и Кремлем.