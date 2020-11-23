Турция не позволила проверку своего судна на запрещенные поставки оружия Ливии - СМИ

Турция не позволила фрегату Бундесвера, который патрулировал у побережья Ливии в рамках миссии ЕС, проверить свое судно на соблюдение эмбарго на запрет поставки оружия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По данным издания, немецкий фрегат "Гамбург" в воскресенье 22 ноября остановил турецкое грузовое судно "Rosaline A" в 200 километрах к северо-востоку от города Бенгази. По данным миссии Irini под эгидой ЕС, на борту корабля могло быть оружие, поставки которого в Ливию запрещены эмбарго ООН. Речь шла об обычной рутинной проверке в рамках операции.

Сначала немцев допустили на борт, но затем Анкара проинформировала миссию, что не позволяет проверку. Военные после покинули борт корабля и он отправился к берегам Ливии.

Как пишет Spiegel, этот инцидент вновь демонстрирует, что без доброй воли Турции миссия не может эффективно выполнять свою роль и блокировать поставки оружия в Ливию.

Напомним, в июне 2020 году до ливийского побережья по аналогичной причине возник конфликт между французским военным кораблем и турецкими судами, когда турецкое судно попытались проверить по подозрению в нарушении эмбарго.

В ливийском конфликте Турция поддерживает одну из воюющих сторон - Правительство национального согласия (GNA), в том числе оружием.

Средиземноморская операция морских сил ЕС началась 31 марта 2020 для контроля применения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.