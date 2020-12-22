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В Греции запретили колядовать, чтобы сдержать коронавирус

Вторник, 22 декабря 2020, 19:31

Греческая целевая группа по коронавирусу запретила традиционное колядование в этот рождественский сезон, чтобы предотвратить распространение Covid-19.

Об этом сообщил заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Хардалиас сказал, что церквам будет разрешено открываться для верующих только на Рождество, Новый год и Богоявление 6 января, с ограничениями на количество людей, допускаемых внутрь в зависимости от размера церкви.

По его словам, допустимое количество верующих в небольших церквях составит 25 человек, а в больших соборах - 50. Использование маски будет обязательным в течение всего ритуала.

Комендантский час с 9 вечера до 5 утра останется в силе, сказал он.

Хардалиас сказал, что полиция будет проводить усиленные проверки, чтобы обеспечить соблюдение этих мер в праздничный период.

Ранее во вторник греческие власти объявили о 83 смерти от коронавируса за последние 24 часа. Она также объявила о 853 новых случаях заболевания.

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