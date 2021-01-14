Байден об импичменте Трампа: надеюсь, Сенат справится со своими обязанностями

Избранный президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат США найдет время для рассмотрения вопроса об импичменте Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Байден отметил, что решение об импичменте Трампа в Палате представителей было принято при поддержке представителей обеих партий - и демократов, и республиканцев.

Today, in a bipartisan vote, the House voted to impeach and hold President Trump accountable. Now, the process continues to the Senate—and I hope they’ll deal with their Constitutional responsibilities on impeachment while also working on the other urgent business of this nation. — Joe Biden (@JoeBiden) January 14, 2021

"Теперь процесс продолжится в Сенате - и я надеюсь, что они справятся со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами этой страны", - написал он в Twitter.

13 января Палата представителей проголосовала за то, чтобы Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявят импичмент.

Десять республиканцев Трампа присоединились к 222 демократам для поддержки импичмента в Палате представителей, где демократы незначительное большинство.

Теперь дело импичмента переходит в Сенат, но там уже заявили, что рассмотрение импичмента начнется лишь на следующей неделе.

В Сенате республиканцы все еще сохраняют контроль, пока двое вновь избранных демократов из Джорджии не займут свои места, а новоизбранный вице-президент Камала Харрис не даст присягу вместе с Байденом. Инаугурация состоится 20 января.