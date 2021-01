Байден об импичменте Трампа: надеюсь, Сенат справится со своими обязанностями

Избранный президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат США найдет время для рассмотрения вопроса об импичменте Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Байден отметил, что решение об импичменте Трампа в Палате представителей было принято при поддержке представителей обеих партий - и демократов, и республиканцев.

Today, in a bipartisan vote, the House voted to impeach and hold President Trump accountable. Now, the process continues to the Senate—and I hope they’ll deal with their Constitutional responsibilities on impeachment while also working on the other urgent business of this nation.