Байден про імпічмент Трампа: сподіваюся, Сенат впорається зі своїми обов'язками

Обраний президент США Джо Байден висловив надію, що Сенат США знайде час для розгляду питання про імпічмент Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байден відзначив, що рішення про імпічмент Трампа у Палаті представників було прийнято за підтримки представників обох партій – і демократів, і республіканців.

Today, in a bipartisan vote, the House voted to impeach and hold President Trump accountable. Now, the process continues to the Senate—and I hope they’ll deal with their Constitutional responsibilities on impeachment while also working on the other urgent business of this nation.