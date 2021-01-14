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Байден про імпічмент Трампа: сподіваюся, Сенат впорається зі своїми обов'язками

Четвер, 14 січня 2021, 09:41

Обраний президент США Джо Байден висловив надію, що Сенат США знайде час для розгляду питання про імпічмент Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байден відзначив, що рішення про імпічмент Трампа у Палаті представників було прийнято за підтримки представників обох партій – і демократів, і республіканців.

"Тепер процес продовжиться у Сенаті - і я сподіваюся, що вони впораються зі своїми конституційними обов'язками щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими нагальними справами цієї країни", - написав він у Twitter.

13 січня Палата представників проголосувала за те, щоб Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент.

Десять республіканців Трампа приєдналися до 222 демократів для підтримки імпічменту в Палаті представників, де демократи мають незначну більшість.

Тепер справа імпічменту переходить до Сенату, але там вже заявили, що розгляд імпічменту розпочнеться лише наступного тижня.

У Сенаті республіканці все ще мають контроль, доки двоє новообраних демократів з Джорджії не займуть свої місця, а новообрана віцепрезидентка Камала Гарріс не присягне разом з Байденом. Інавгурація відбудеться 20 січня.

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США Байден Імпічмент Трампа
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