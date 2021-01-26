Премьер-министром Эстонии впервые утвердили женщину

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник утром утвердила новое правительство, которое впервые в истории страны возглавила женщина, лидер Партии реформ Кая Каллас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Новое правительство после коррупционного скандала сформировали Партия реформ и Центристская партия. Это означает, что в правительственной коалиции больше не представлена ​​правая партия EKRE.

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В составе нового кабинета 14 министров - министерские портфели между партиями поделены поровну. Шесть членов нового кабинета - женщины.

Президент утвердила новое правительство в 8:44 - с восходом солнца. После речей главы государства и премьера члены правительства сделали совместное фото, соблюдая социальную дистанцию.

В 10:00 министры примут присягу в эстонском парламенте. На свое первое заседание правительство Каллас соберется в 14:00. Члены кабинета обсудят вопросы, связанные с распространением коронавируса.

Партия реформ победила на парламентских выборах 2019 года, однако не сумела вовремя сформировать коалицию и была вынуждена уйти в оппозицию.

Напомним, в ночь на 13 января предыдущий премьер Юри Ратас решил уйти в отставку на фоне обвинений в коррупции с участием ключевой должностного лица его партии, которого заподозрили в получении пожертвований в обмен на политические услуги.

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