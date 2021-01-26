Прем’єр-міністром Естонії вперше затверджено жінку

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд у вівторок вранці затвердила новий уряд, який вперше в історії країни очолила жінка, лідерка Партії реформ Кая Каллас.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Новий уряд після корупційного скандалу сформували Партія реформ і Центристська партія. Це означає, що в урядовій коаліції більше не представлена ультраправа партія EKRE.

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У складі нового кабінету 14 міністрів - міністерські портфелі між партіями поділені порівну. 6 членів нового кабінету - жінки.

Президентка затвердила новий уряд о 8:44 - зі сходом сонця. Після промов глави держави і прем'єрки урядовці зробили спільне фото, дотримуючись соціальної дистанції.

О 10 ранку міністри складуть присягу в естонському парламенті. На своє перше засідання уряд Каллас збереться о 14 годині. Члени кабінету обговорять питання, пов'язані з поширенням коронавірусу.

Партія реформ перемогла на парламентських виборах 2019 року, однак не зуміла вчасно сформувати коаліцію та була вимушена йти в опозицію.

Нагадаємо, в ніч на 13 січня попередній прем’єр Юрі Ратас вирішив піти у відставку на тлі звинувачень в корупції за участю ключової посадової особи його партії, якого запідозрили в отриманні пожертвувань в обмін на політичні послуги.

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