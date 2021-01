ЕС может выдать разрешение на вакцину AstraZeneca до конца января

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) планирует до конца января принять решение относительно применения в ЕС вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca.

Об этом говорится в заявлении агентства, сообщает "Европейская правда".

"После получения дополнительных данных от компании EMA ожидает, что AstraZeneca на следующей неделе подаст условную заявку на маркетинг своей вакцины COVID19. Возможный результат - конец января, в зависимости от данных и прогресса оценки", - говорится в сообщении ЕMA в Twitter.

