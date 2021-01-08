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ЕС может выдать разрешение на вакцину AstraZeneca до конца января

Пятница, 8 января 2021, 17:19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) планирует до конца января принять решение относительно применения в ЕС вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca.

Об этом говорится в заявлении агентства, сообщает "Европейская правда".

"После получения дополнительных данных от компании EMA ожидает, что AstraZeneca на следующей неделе подаст условную заявку на маркетинг своей вакцины COVID19. Возможный результат - конец января, в зависимости от данных и прогресса оценки", - говорится в сообщении ЕMA в Twitter.

На данный момент в ЕС разрешено использование вакцины Pfizer/ BioNTech, а также американского препарата от компании Moderna.

Напомним, 4 января Великобритания стала первой страной, которая начала использовать недорогую и легко транспортабельную вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета.

Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевле и может храниться при температуре обычного холодильника, что упрощает транспортировку и использование. В воскресенье Индия одобрила эту вакцину для использования в экстренных случаях.

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