Венгрия купит 2 млн доз российской вакцины: детали сделки

Венгрия закупит у России два миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в Москву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Сийярто сказал, что вакцина будет поставляться в три этапа: сначала достаточное количество для вакцинации 300 000 человек, затем партия для вакцинации полумиллиона человек, а на третьем этапе - достаточное количество для вакцинации 200 000 человек.

"Это - огромный шаг вперед для нас, потому что в Венгрии ежедневно фиксируется 100-150 смертей, а ограничения уже нанесли ущерб экономике более чем на 10 миллиардов форинтов", - сказал венгерский министр.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставках российской вакцины от коронавируса.

Венгерский регулирующий орган заявил в среду, что выдает шестимесячное временное разрешение на применение российской вакцины "Спутник V".

Пока не ясно, когда российская вакцина станет доступной для венгров.

Лазейка 2001 года позволяет странам ЕС одобрять вакцины против коронавируса без участия Европейского агентства по лекарственным средствам в экстренных случаях.

Россия также подала заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса "Спутник V" в Европейском Союзе.