Зеленский объяснил послам ЕС и G7 санкции против каналов Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине и объяснил решение о санкциях против трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Хочу отметить работу Службы безопасности Украины, а именно в борьбе с опасностью российской агрессии в информпространстве. Санкции против средств массовой информации - это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", - сказал Зеленский.

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По его словам, телеканалы, по которым были введены санкции, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса Украины на европейскую и евроатлантической интеграции и продвижения гибридного влияния государства-агрессора на политические процессы в нашей стране.

Отдельно на встрече обсуждался вопрос судебной реформы и урегулированию ситуации, сложившейся в связи с решением Конституционного Суда Украины. Глава государства сообщил о дальнейших шагах по реформированию судебной ветви власти и подготовке Стратегии развития судебной системы на 2021-2025 годы.

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По словам Зеленского, в четверг состоится рабочая презентация всей судебной реформы.

"Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине", - констатировал президент.

Как известно, вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые считают связанными с кумом Путина Медведчуком.

Европейский Союз отреагировал, заявив, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но одновременно для этой борьбы есть определенные пределы.

Посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило о поддержке санкций СНБО против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

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