США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн, целью которого является помочь нашей стране сохранить территориальную целостность, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Пентагона.

В Пентагоне подчеркнули, что объявление о новом пакете подтверждает стремление США предоставить Украине оборонительное летальное оружие, чтобы она могла эффективно защищаться от российской агрессии.

Пакет включает два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV для усиления способности Украины патрулировать и защищать свои территориальные воды.

Также пакет предусматривает предоставление дополнительных контр-артиллерийских радаров и тактического оборудования; постоянную поддержку возможностей спутниковых снимков и анализа; и оборудование для обеспечения военной медицинской помощи и процедур боевой эвакуации.

"Остальные 150 млн долларов в 2021 финансовом году, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены, когда Министерство обороны по координации с Государственным департаментом покажет, что в этом году Украина достигла достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах", - заявили в Пентагоне.

Ведомство призвало Украину продолжать реформы, которые усиливают гражданский контроль над военными структурами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупкам, а также модернизировать оборонный сектор в других ключевых сферах в соответствии с принципами и стандартами НАТО.