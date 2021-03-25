Банк Англии представил новую банкноту в честь известного математика и криптографа

Банк Англии представил новую 50-фунтовую банкноту с изображением математика и криптографа Алана Тьюринга, чьи наработки способствовали победе Британии во Второй мировой войне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и ВВС.

Кроме портрета Тьюринга, на банкноте изображены формулы из его работы 1936 года, которые заложили основы современной компьютерной науки, а также чертежи для приборов, которые использовали для расшифровки кода немецкой шифровальной машины "Энигма".

Под портретом размещена цитата ученого о будущем "умных машин": "Это только предвестники того, что ждет нас в будущем, только тень того, что произойдет дальше".

После войны судьба Тьюринга сложилась трагически, несмотря на его выдающиеся достижения - в 1952 году его осудили за гомосексуализм, что до 1967 году в Британии считалось преступлением. В результате он потерял разрешение работать с Центром правительственной связи. Через два года криптографа нашли мертвым, считается, что он покончил жизнь самоубийством. Ему был 41 год.

В 2013 году он посмертно получил королевское помилование от Елизаветы II.

"Это был ведущий математик и передовой исследователь в компьютерной науке. Он был также геем, вследствие чего подвергся ужасному отношению. Разместив его изображение на 50-фунтовой банкноте, мы чтим его достижения и ценности, которые символизирует его фигура", - отметил руководитель банка Англии Эндрю Бейли.

Как пишет ВВС, банкноту введут в обращение 23 июня - в день рождения Тьюринга.